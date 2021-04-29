Грузовик-рекордсмен «Прогресс МС-14» свели с орбиты и затопили в Тихом океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», который находился на орбите рекордное время среди «Прогрессов», был сведен с орбиты и сгорел в атмосфере в ночь на четверг, 29 апреля, передает пресс-служба Роскосмоса.

Как сообщается, этот космический корабль покинул околоземную орбиту и прекратил свое существование.

«Несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты корабля упали примерно в 03.42 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана», — отмечается в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что расчетный район падения несгоревших частей корабля расположен в несудоходной части Тихого океана, примерно в 3 150 км от Веллингтона и 7 390 км от города Сантьяго.

Днем ранее «Прогресс МС-14» отстыковался от от модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС).

Как известно, в марте «Прогресс МС-14» побил рекорд по длительности полета для кораблей данного вида. К моменту затопления продолжительность его полета составила 369 суток. Предыдущий рекорд (337 суток) был у корабля «Прогресс М-17», который в 1993-1994 годах летал на орбите, в том числе в составе станции «Мир».