«Прогресс» с заплатками для трещин и едой для космонавтов отправился на МКС

Ракета-носитель «Союз-2» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур, грузовик доставит на Международную космическую станцию (МКС) запас российской еды и заплатки для трещин. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Ракету с грузовиком запустили в 7.45 мск с 31-й площадки космодрома.

Как стало известно, «Прогресс» будет лететь до МКС два дня. Стыковка грузовика к модулю «Пирс» ожидается в среду, 17 февраля, в 9.20 мск.

Корабль везет почти 2,5 тонны грузов, из них 600 кг топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и порядка 1400 кг различного оборудования и материалов.