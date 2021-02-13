Врач перечислила симптомы «тихого инфаркта»

Кардиолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко перечислила симптомы «тихого инфаркта». Об этом пишет aif.ru.

Как пояснила Лазаренко, «тихим инфарктом» называют приступы, у которых нет признаков, или они на первый взгляд не связаны с сердцем. К таким относятся одышка, тяжесть и жжение, слабость и усталость.

«Также это может быть ноющая боль за грудиной слабой интенсивности или боль различной локализации», — сказала Лазаренко.

Кардиолог добавила, что инфаркт, в отличие от остеохондроза, зубной болью и желудочными расстройствами, всегда связан с физической нагрузкой или стрессом.

Лазаренко призвала не оттягивать и при любых симптомах вызывать скорую.

Ранее врач назвала симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания.