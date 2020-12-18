Российских космонавтов начали вакцинировать от COVID-19

В Звездном городке началась вакцинация космонавтов и сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом ТАСС сообщили в Роскосмосе.

Как рассказали в госкорпорации, первыми прививку сделали космонавтам Олегу Артемьеву и Николаю Чубу.

«Через три недели космонавтам Олегу Артемьеву и Николаю Чубу, а также сотрудникам, прошедшим первый этап вакцинации, предстоит вторая прививка», — указано в сообщении.

Согласно последним данным, в России выявлено 2 791 220 случаев COVID-19, вылечились 2 228 633 человека, скончались 49 762 пациента.

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— Источник: космонавтов готовятся привить от COVID-19