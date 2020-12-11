Российским космонавтам хотят увеличить зарплату
Российским космонавтам планируют увеличить заработную плату, передает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный «Роскосмосом».
Согласно проекту, должностные оклады планируют увеличить на 36%: кандидата в космонавты — с 60,9 до 82,8 тыс. руб., нелетавшего космонавта — с 63,8 до 86,8 тыс. руб., инструктора-космонавта — с 88,4 до 120,3 тыс. руб. и летавшего космонавта — с 69,6 до 94,7 тыс. руб.
Зарплата космонавтов в России состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
На сегодняшний день в отряде космонавтов «Роскосмоса» числятся 30 человек.
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