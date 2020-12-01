МГУ признан лидером среди вузов РФ

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова стал лидером среди российских вузов в предметных рейтингах. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе рейтингового агентства RAEX, которое составило данный список.

Агентство составило 10 списков университетов, которые являются лидерами по различным направлениям подготовки. При составлении рейтинга учитывался конкурсный балл поступивших, научные публикации и репутационные оценки вузов по опросам респондентов.

Отмечается, что МГУ был признан однозначным лидером. Университет занял первые места в пяти сферах — математика, астрономия, физика, IT, инжиниринг и технологии, гуманитарные науки. В сфере «Экономика и управление» вуз оказался на втором месте, уступив первую строчку университету «Высшей школы экономики».

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