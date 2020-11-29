Загадочный монолит, найденный в Юте, исчез

Таинственный металлический монолит, обнаруженный случайно в горах американского штата Юта, неожиданно пропал. Об этом сообщают местные сми.

По словам посетителя Рикардо Марино, он отправился к монолиту в пятницу вечером, чтобы сделать несколько фото, но там его уже не было. По его словам, незадолго до прибытия он встретил грузовик с крупным объектом в кузове, двигавшийся в противоположном направлении, а на месте, где стоял монолит, видимо, кто-то помочился.

Другие посетители сложили на месте несколько камней, там же остался небольшой обломок конструкции. С подтверждением выступило и местное Бюро по управлению землями (BLM).

«Мы получили множество достоверных сообщений, что незаконно установленная конструкция, прозванная монолитом, была вывезена с территории неизвестной стороной. BLM не вывозило конструкцию, которая считается частной собственностью. Мы не расследуем преступления в отношении частной собственности, которыми занимается местный оффис шерифа. Конструкция приобрела международное и национальное внимание и мы получили сообщения, что человек, или группа людей вынесли его вечером 27 ноября», — говорится в сообщении.

Монолит был обнаружен сотрудниками Бюро, пролетавшими мимо на вертолете, 18 ноября. Сначала координаты места держались в тайне, однако вскоре были вычислены, и к конструкции потянулись толпы туристов и любопытствующих. Стало ясно, что трехгранная конструкция высотой почти четыре метра появилась между 2015 и 2016 годами, она выполнена из листов нержавеющей стали и заклепок.