РФПИ направил в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную регистрацию и оценку качества, безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет РФПИ.
«Мы направили заявку на ускоренную регистрацию и преквалификацию вакцины Всемирной организацией здравоохранения, что позволит включить «Спутник V» в перечень лекарственных препаратов, отвечающих ведущим стандартам качества, безопасности и эффективности», — приводятся слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.
В организации отметили, что ускоренная регистрация сделает российскую вакцину доступной для всего мира.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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