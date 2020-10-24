Арестован руководитель космодрома Восточный
Полина Рутковская
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Руководитель космодрома Восточный, директор космического центра «Восточный» Роман Бобков арестован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Благовещенский городской суд.
Бобков помещен под стражу на два месяца, до 22 декабря, указано в сообщении. Уголовное дело против него находится на контроле отдела по расследованию особо важных дел.
По данным издания «Коммерсантъ», Бобков и главный инспектор 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрий Фоминцев обвиняются в махинациях со сдачей трех водозаборных сооружений для космодрома.
Предполагаемый ущерб оценивается в 500 млн рублей, пишет «Ъ».