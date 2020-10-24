Арестован руководитель космодрома Восточный

Руководитель космодрома Восточный, директор космического центра «Восточный» Роман Бобков арестован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Благовещенский городской суд.

Бобков помещен под стражу на два месяца, до 22 декабря, указано в сообщении. Уголовное дело против него находится на контроле отдела по расследованию особо важных дел.

По данным издания «Коммерсантъ», Бобков и главный инспектор 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрий Фоминцев обвиняются в махинациях со сдачей трех водозаборных сооружений для космодрома.

Предполагаемый ущерб оценивается в 500 млн рублей, пишет «Ъ».