Ученые: первые млекопитающие жили во много раз дольше нынешних

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Michael B. H.

Первые млекопитающие жили во много раз дольше современных, выяснили палеонтологи из Бристольского университета благодаря анализу их зубов. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

С помощью рентгеноскопии ученые исследовали годичные кольца зубов древнейших млекопитающих — морганукодона и куэнотерия, живших на Земле 221-210 млн лет назад. Это были мелкие насекомоядные животные. Оказалось, их жизнь могла длиться до 14 лет, в то время как нынешние животные того же размера (например, мыши) в дикой природе живут всего 1-2 года.

Несмотря на сложно устроенный мозг и продвинутые формы поведения, эти животные «жили долго и неторопливо, как рептилии, а не быстро и недолго, как современные млекопитающие», отмечают авторы работы. Анализ останков показал, что скорость кровотока у морганукодона, по всей видимости, была ненамного выше, чем у рептилий и заметно ниже, чем у современных млекопитающих.