Космонавт рассказал, почему на МКС запрещен алкоголь

Российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев рассказал, почему на Международной космической станции запрещены любые спиртосодержащие вещества. Слова Самокутяев передает РИА «Новости».

Он рассказал, что на станции недопустим любой алкоголесодержащий препарат, в том числе дезодоранты и туалетная вода.

«Полное табу на борту», — подчеркнул космонавт.

Все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами, и моментально отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха, пояснил Самокутяев.

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