Космонавт рассказал, почему на МКС запрещен алкоголь
Бернст Ю.
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Российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев рассказал, почему на Международной космической станции запрещены любые спиртосодержащие вещества. Слова Самокутяев передает РИА «Новости».
Он рассказал, что на станции недопустим любой алкоголесодержащий препарат, в том числе дезодоранты и туалетная вода.
«Полное табу на борту», — подчеркнул космонавт.
Все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами, и моментально отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха, пояснил Самокутяев.
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