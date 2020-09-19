S7 приступила к созданию ракеты по образцу Илона Маска

Центр разработок группы компании S7, которая владеет плавучим космодромом «Морской старт», начал создание легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отметили, что речь идет о двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью.

В S7 также заявили, что в перспективе наработки по многоразовой легкой ракете станут использовать для промышленного изготовления ракеты-носителя среднего класса, запускаемой с космодрома «Морской старт».

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