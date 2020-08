Смартфоны научились определять опьянение хозяина по походке

Современные смартфоны могут показать, пьян их владелец или трезв, просто анализируя его походку. Это доказали ученые из Стэнфордского университета, с исследованием которых, опубликованным в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs, ознакомилась «Газета.Ru».

Для эксперимента автор работы Брайан Суффолетто отобрал 22 добровольцев возрастом 21-43 лет, которые выпивали коктейль с водкой до определенного уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе. Затем им на поясницу прикреплялся смартфон, и в течение семи часов испытуемые раз в час делали 10 шагов вперед и назад, пока концентрация алкоголя не становилась ниже уровня, разрешенного в США для вождения машины.

Каждый раз смартфон измерял ускорение тела, а также движения вбок и вперед-назад. При этом в 90% случаев ученые могли определить степень опьянения по мельчайшим отличиям в походке. «Куда бы мы ни шли, с нами присутствуют мощные сенсоры, нам надо только научиться использовать их, — пояснил Суффолетто. – Это контролируемое лабораторное исследование показало, что наши телефоны могут быть полезны в определении признаков функциональных нарушений, связанных с алкоголем».