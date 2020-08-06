В России запатентовали препарат, смягчающий острый иммунный ответ при COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство России запатентовало отечественный препарат от коронавируса, который способен предотвратить или смягчить цитокиновый шторм (острый иммунный ответ на инфекцию, разрушающий ткани человеческого организма). Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
»«Лейтрагин» способен предотвратить или смягчить «цитокиновый шторм» – массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Роспатент уже принял решение о выдаче патента, сейчас идет оформление документов.
Ранее группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснила, что иммунная система организма человека после заражения коронавирусом атакует ткани и органы человека.
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