Возгорание произошло на ТЭЦ-2 в Норильске, пострадал работник станции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго России.

Известно, что в 5.59 мск на станции перестала работать вторая система шин 110 кВ действием защиты с успешным автоматическим повторным включением.

В 6.02 мск из системы вышла воздушная линия электропередачи 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – Районная (ЛЭП-122) действием токовой отсечки.

На Норильской ТЭЦ-2 произошло возгорание в закрытом распределительном устройстве-110.

В результате инцидента пострадал работник службы релейной защиты и автоматики Норильской ТЭЦ-2. На место было направлено подразделение ведомственной пожарной охраны.

В 6.25 мск в целях безопасности был отключен третий блок (100 МВт), после — первая система шин 110 кВ.

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