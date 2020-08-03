Возгорание произошло на ТЭЦ-2 в Норильске
Возгорание произошло на ТЭЦ-2 в Норильске, пострадал работник станции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго России.
Известно, что в 5.59 мск на станции перестала работать вторая система шин 110 кВ действием защиты с успешным автоматическим повторным включением.
В 6.02 мск из системы вышла воздушная линия электропередачи 110 кВ Норильская ТЭЦ-2 – Районная (ЛЭП-122) действием токовой отсечки.
На Норильской ТЭЦ-2 произошло возгорание в закрытом распределительном устройстве-110.
В результате инцидента пострадал работник службы релейной защиты и автоматики Норильской ТЭЦ-2. На место было направлено подразделение ведомственной пожарной охраны.
В 6.25 мск в целях безопасности был отключен третий блок (100 МВт), после — первая система шин 110 кВ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Спасатели собрали основную массу разлившегося топлива под Норильском
— Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
— В Минприроды оценили несогласие «Норникеля» с суммой ущерба от ЧП в Норильске