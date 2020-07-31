Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

С космодрома Байконур в 00.25 мск стартовала ракета-носитель «Протон-М» вместе с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103», сообщили в Роскосмосе.

Стоит отметить, что ракета полетела со второй попытки в свой резервный день. Днем ранее Роскосмос объявил о переносе старта «Протона» с 30 на 31 июля для дополнительных проверок узлов и агрегатов.

«Спустя 587 секунд после старта головной блок в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя», — говорится в сообщении госкорпорации.

Ракета должна вывести на орбиту телекоммуникационные спутники «Экспресс-103» и «Экспресс-80», предназначенные для обеспечения услуг связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в сеть. Общая продолжительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения второго спутника составит 18 часов 16 минут 40 секунд.

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