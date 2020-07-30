Специалист назвал первые симптомы развития рака

Незаживающие язвы, изменение ритма дефекации и мочеиспускания и необычные кровотечения или кровянистые выделения могут быть первыми признаками рака, в таком случае необходимо посетить врача. Об этом рассказал заслуженный деятель науки, врач-терапевт Аркадий Верткин в интервью «Аргументам и фактам».

По словам специалиста, также следует присмотреться к уплотнениям или опухоли на теле, а также изменениям внешнего вида родинок или бородавок.

Нарушение пищеварения, продолжительный кашель, осиплость голоса и затруднение глотания также могут быть опасными симптомами.

Верткин напомнил, что шансов избавиться от рака на начальной стадии намного больше, в связи с этим он призвал забывать о самодиагностике и посещать врачей.

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