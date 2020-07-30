На МКС снова не нашли бензол

Американские газоанализаторы не нашли токсичный бензол в атмосфере Международной космической станции. Об пишет РИА «Новости», ссылаясь на NASA.

«Показания к данному моменту были ниже порога чувствительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж продолжит делать замеры примерно раз в два дня.

Ранее сообщалось, что первый поиск источника токсичного бензола в атмосфере МКС закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте станции.

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