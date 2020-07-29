Академии наук России и США будут сотрудничать в борьбе с COVID-19

Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук США подпишут соглашение о сотрудничестве в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя РАН.

Соглашение планируется подписать 30 июля по видеосвязи, рассказали в российской академии. Там добавили, что соглашение определит основные направления сотрудничества.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире выявлено более 16 млн случаев заболевания, из них более 650 тыс. — с летальным исходом.

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