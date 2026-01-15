Размер шрифта
Политика

Зеленский сообщил о последствиях удара по Харькову

Зеленский: после удара по Харькову сотни тысяч человек остались без света
Olivier Matthys/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент рассказал ему о последствиях удара 15 января по энергетическому объекту в Харькове. По словам Зеленского, сотни тысяч человек остались без света и тепла.

Украинский лидер на этом фоне заявил Рютте о потребностях Украины для защиты и укрепления ПВО.

«Российские удары во время такой холодной зимы добавляют нам серьезных вызовов» — подчеркнул Зеленский.

Незадолго до этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе был разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры.

15 января в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия, а также командным пунктам. Кроме того, целями для ударов стали пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 162 районах.

Ранее Кличко рассказал о ситуации с отоплением в Киеве.

