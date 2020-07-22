Ученые создали нейтрализующую COVID-19 смесь антител

Американским ученым удалось создать смесь антител, которая нейтрализует коронавирус. Об этом сообщает газета The Guardian.

Специалисты Колумбийского университета в Нью-Йорке собрали антитела у 40 пациентов, которые переболели инфекцией в тяжелой форме. Кроме того, они взяли антитела еще у 5 человек с иммунитетом к COVID-2019.

По словам ученых, 9 из этих антител нейтрализуют вирус и на их основе можно будет создать эффективный препарат для предотвращения заражения COVID-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ считает, что люди не получат вакцину от коронавируса раньше 2021 года

— Почти 140 тысяч американцев готовы добровольно испытать вакцину от COVID-19

— ВОЗ: более 200 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки