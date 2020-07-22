Ученые создали нейтрализующую COVID-19 смесь антител
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Американским ученым удалось создать смесь антител, которая нейтрализует коронавирус. Об этом сообщает газета The Guardian.
Специалисты Колумбийского университета в Нью-Йорке собрали антитела у 40 пациентов, которые переболели инфекцией в тяжелой форме. Кроме того, они взяли антитела еще у 5 человек с иммунитетом к COVID-2019.
По словам ученых, 9 из этих антител нейтрализуют вирус и на их основе можно будет создать эффективный препарат для предотвращения заражения COVID-2019.
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