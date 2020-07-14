«Вектор» запросил подтверждение на испытание вакцины от COVID-19

Центр «Вектор» направил в Министерство здравоохранения запрос на проведение испытаний вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Министерстве уточнили, что данный запрос поступил во вторник, 14 июля.

В ведомстве подчеркнули, что запрос находится на стадии рассмотрения.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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