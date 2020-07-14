В США определили сроки начала изготовления перспективной вакцины от коронавируса

Производство перспективной вакцины от коронавируса планируют начать в Соединенных Штатах уже до конца текущего лета, сообщил CNBC высокопоставленный представитель Белого дома.

По данным информированного источника, вакцина начнет создаваться, вероятно, через 4-6 недель. «Мы будем ее активно производить до конца лета», — добавил он.

К началу лета 2021 года в США планируют создать свыше 300 млн доз сыворотки. Стоит отметить, что это количество доз немного меньше населения США.

Всего в мире на сегодняшний день число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек. По состояния на 13 июля, в США зарегистрировано свыше 3,3 млн случаев заражения, более 135 тыс. умерших.

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