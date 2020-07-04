США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Соединенные Штаты получили первый ракетный двигатель BE-4, который разрабатывался для замены российских РД-180. Об этом сообщили в американской компании United Launch Alliance (ULA).

Силовая установка для первой ступени ракеты Vulcan также прибыла в штат Алабама в этом месяце.

«Ракета нового поколения ULA готова к запуску в 2021 году!» — говорится в сообщении.

Россия поставляла американским заказчикам ракетные двигатели РД-180 для ракет. По некоторым данным, США начали искать альтернативу российскому двигателю еще в 2015 году после ответных реакций РФ на антироссийские санкции Вашингтона в связи с ситуацией на Украине. Ранее американские аналитики заявляли, что заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года не представляется возможным.

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