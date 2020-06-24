Ученые поймали сигнал от слияния черной дыры с таинственным объектом

Странный объект непонятной природы обнаружили астрономы, работающие в международном проекте LIGO по поиску гравитационных волн. В статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters, ученые сообщили о фиксации гравитационных волн от слияния двух объектов, которое было зафиксировано в августе 2019 года, – событие GW190814.

Анализ сигнала показал, что более легкое тело имело массу 2,6 масс Солнца, более тяжелым была черная дыра в 23 массы Солнца. При слиянии образовалась черная дыра массой 25 масс Солнца, часть массы перешла в энергию гравитационных волн. Проблема оказалась в определении природы более легкого объекта – он оказался тяжелее любой известной нейтронной звезды и легче любой черной дыры.

Согласно современным моделям эволюции, тяжелые звезды заканчивают жизнь коллапсом, превращаясь в черные дыры. Легкие звезды взрываются, как сверхновые, оставляя после себя плотную нейтронную звезду. При этом самая тяжелая из известных нейтронных звезд имеет массу в 2,5 масс Солнца, самая легкая черная дыра – 5 масс Солнца, между ними – промежуток, в котором впервые оказался объект непонятной природы.

«Это слияние – одно из самых необычных наблюдений гравитационных волн до настоящего времени», — пояснила соавтор исследования Патрисия Шмидт. Чем бы ни оказался неизвестный объект, его обнаружение потребует переписать существующие модели эволюции звезд и образования из них двойных систем, уверены авторы открытия.

«Это перевернет понимание учеными того, как образуются нейтронные звезды и черные дыры. Разрыв между массами может в действительности не существовать, а восприниматься как результат ограниченности наших наблюдательных возможностей. Время и дополнительные наблюдения покажут», — добавил Патрик Брэди, представитель коллаборации LIGO.