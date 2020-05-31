Рогозин заявил, что оценил шутку Маска про батут

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин попросил главу NASA Джима Бранденстайна передать поздравления команде SpaceX, а также ее основателю предпринимателю Илону Маску. Соответствующей публикацией он поделился в своем Twitter.

Он отметил, что оценил шутку Маска, который напомнил Рогозину слова о запуске астронавтов к МКС с помощью батута.

Глава Роскосмоса также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере космического развития.

В 2014 году Рогозин на фоне антироссийских санкций, затрагивавших отечественные космодромы, написал в Twitter, что американцам придется запускать своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью батута.

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