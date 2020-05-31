Рогозин поздравил главу NASA с успешной стыковкой Crew Dragon с МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил в своем Twitter главу NASA Джима Бранденстайна с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС).

Он также поздравил Бранденстайна с успешным запуском ракеты Falcon 9.

«Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие стало успешным», — написал Рогозин.

Глава Роскосмоса также пожелал NASA успешного завершения реконструкции национальной космической транспортной системы к МКС. Кроме того, он попросил Бранденстайна передать Илону Маску и команде SpaceX свои искренние поздравления после запуска.

Рогозин добавил, что оценил шутку американского предпринимателя про батут и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

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