Москвичам объяснили, почему снег в столице задержится

Синоптик Леус допустил, что снег в Москве останется до второй половины апреля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале высказался о сроках схода снега в столице.

Синоптик отметил, что в XXI веке снежный покров в городе, по климатическим нормам, сходит 30 марта. В 2012-м и 2013-м это произошло позже всего — 16 и 17 апреля. В эти годы снежный покров в феврале составлял 39 см и 40 см, а в марте вырастал до 46 см и 77 см.

«Учитывая высоту нынешнего снежного покрова (70 см), можно предположить, что сход снежного покрова в нынешнем году однозначно будет позднее средней многолетней даты», — написал Леус.

Он предположил, что снег в городе растает ближе к 20 апреля.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил, что снег в Москве останется до мая. Он отметил, что обычно снег в Москве и Подмосковье тает 15-20 апреля, однако можно ожидать, что в этом году это произойдет позже.

По словам эксперта, при теплой весне даже рекордные сугробы растают в положенные сроки. Если же будет холодно, все может затянуться до конца весны.

Ранее в Москве появилась вторая снежная дюна.