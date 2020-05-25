ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина, как лекарства от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения временно прекратила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

«Исполнительная группа временно приостановила использование гидроксихлорохина и хлорохина в рамках испытания солидарности», — сказал Гебрейесус.

Он не уточнил с чем связано такое решение, однако заверил, что лекарства по-прежнему считаются безопасными «для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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