Врач рассказал подробности создания российской вакцины от коронавируса

В настоящее время специалисты, разрабатывающие вакцину от коронавирусной инфекции, заканчивают доклинические испытания на грызунах. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью «Российской газете».

По его словам, разработка препарата идет по плану, который утвердил Минздрав.

«Проверили возможные токсичности. Результат – положительный. Заканчиваем также исследование на обезьянах – оно подтвердило высокую иммунногенность и безопасность препарата», — рассказал Гинцбург.

Он также отметил, что при положительном итоге доклинических испытаний ученые в июне обратятся к Минздраву с просьбой испытать вакцину на людях-добровольцах.

Гинцбург рассказал, что прививки уже сделали несколько сотрудников НИЦ в целях проверки.

Команда Гинцбурга намерена запустить вакцину к массовому производству в августе.

По состоянию на 24 мая в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не раньше конца года: когда ждать вакцину от коронавируса

— Испытания российского препарата от коронавируса могут завершить через 4-8 недель

— Производство вакцины от COVID-19 в России назначено на август