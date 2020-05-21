Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ

Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году. Об этом он сказал в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».

По словам российского лидера, дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ нужно предусмотреть не только «в летний период, в июне и в августе», но и также «в течение следующего учебного года».

Ранее Путин предложил проводить ЕГЭ по всей стране начиная с 29 июня.

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