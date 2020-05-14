Выявлен еще один нетипичный симптом коронавируса

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России столкнулись с нетипичным течением заболевания COVID-19. Об этом сообщает на сайте ФМБА.

Так, в лечебные учреждения ФМБА поступили не связанные друг с другом два пациента с коронавирусом. В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде симптома «острого живота» и повышения температуры тела.

В результате диагностической лапароскопии была выявлена картина асцита – наличие жидкости в брюшной полости.

«Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — заявили в ФМБА.

Там предположили, что воспаление брюшины при коронавирусе может возникать из-за системного ответа на вирусную инфекцию, который сопровождается массивной продукцией цитокинов, гиперактивацией клеток иммунитета и образованием циркулирующих иммунных комплексов. Отмечается, что это может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Смертельная опасность: нетипичные симптомы COVID-19 у детей