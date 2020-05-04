Врачи ОАЭ тестируют возможность лечения COVID-19 стволовыми клетками

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Власти ОАЭ выдали Центру стволовых клеток в Абу-Даби патент на разработку технологии лечения коронавируса с помощью стволовых клеток, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства экономики страны.

«Патент <...> был выдан на лечение COVID-19 с использованием инновационного сбора стволовых клеток, который заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторное их введение после активации», — заявили в министерстве.

По данным ведомства, технология уже была успешно опробована на 73 пациентах. Побочных эффектов терапии не наблюдалось.

Инновационный метод лечения заключается в приготовлении специальной смести из стволовых клеток, которую пациент будет вдыхать, тем самым излечивая поврежденные легкие. Технология также будет предотвращать чрезмерный иммунный ответ организма на вирус, который повреждает здоровые клетки органов, усиливая последствия болезни.

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