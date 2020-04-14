Власти Китая одобрили испытание третьей вакцины от COVID-19

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Власти КНР одобрили проведение клинических испытаний трех разработанных в стране вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Департамента по научно-техническому развитию Министерства науки и техники Китая У Юаньбиня.

Отмечается, первая вакцина — на основе аденовирусного вектора, она разработана командой академика Чэнь Вэй. Первый этап клинических испытаний данной вакцины уже завершен.

По совам Юаньбиня, 12 апреля Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР одобрило испытания инактивированной вакцины, которую разработали Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук и Уханьский институт биопрепаратов.

13 апреля разрешение на проведение клинических испытаний инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции получила также компания из Пекина — Sinovac Research & Development Co.

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