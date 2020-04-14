Россия намерена «застолбить» место для лунной базы в 2025 году
Генеральный директор НПО Лавочкина (входит в «Роскосмос») Владимир Колмыков заявил, что запуск на Луну тяжелой российской посадочной станции «Луна-27», вокруг которой в будущем может начаться размещение российской лунной инфраструктуры, запланирован на август 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости»
По его словам, сейчас ведется разработка документации для «опытно-конструкторских работ «Луна-Ресурс-1», в рамках которых создается космический аппарат «Луна-27».
Колмыков уведомил, что подготовку документации должны завершить уже в ноябре 2021 года.
Отмечается, что основной научной задачей станции «Луна-27» является бурение грунта и забор замороженных проб, которые будут исследованы на месте.
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