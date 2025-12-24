На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали, сколько раз Набиуллина посещала заседания кабмина в 2025 году

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина за 2025 год посетила два заседания правительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы кабмина.

По данным ведомства, всего за текущий год состоялось 45 заседаний правительства. Набиуллина посетила лишь две встречи: 24 сентября и 24 декабря.

Перед последним заседанием свой визит к членам правительства совершил президент РФ Владимир Путин. В ходе него российский лидер попросил главу Банка России почаще посещать заседания правительства.

«Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства», — сказал он в ходе встречи.

19 декабря в ходе прямой линии Путин призвал Банк России действовать аккуратно, чтобы не допустить всплеска инфляции. Глава государства отметил, что сейчас в России наблюдается небольшое снижение активности в кредитной сфере.

По его словам, количество выдаваемых кредитов в РФ уменьшается, но не значительно. На этом фоне ЦБ должен предпринимать аккуратные шаги по кредитно-денежной политике, отметил президент.

Ранее Набиуллина загадала Деду Морозу на Новый год инфляцию в 4%.

