Орбан рассказал об угрозе распада ЕС

Орбан: Евросоюз находится в состоянии распада
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Евросоюз сейчас находится в состоянии распада, так как некоторые принимаемые в Брюсселе решения не исполняются отдельными государствами — членами союза. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью газете Magyar Nemzet.

«Европейский союз в настоящее время находится в состоянии распада. Происходит процесс распада, который совпадает с усилением имперских амбиций брюссельской бюрократии. Вот как распадается союз: решения принимаются в Брюсселе, но не реализуются. Сначала одна страна не выполняет их, затем две, затем три. Несмотря на желание усилить централизованную власть, принимающие решения лица постоянно вынуждены отступать», — подчеркнул он.

По словам Орбана, ЕС «постоянно ограничивает суверенитет государств», однако «не имеет возможности использовать свои полномочия». Он отметил, что сейчас в Брюсселе «царит хаос». И если не произойдет «быстрой и глубокой реорганизации», то «распад достигнет той точки, когда пути назад не будет».

До этого в соцсети X Орбан отметил, что западные санкции сокрушили европейскую экономику вместо российской. По его словам, из-за них в Европе резко выросли цены на нефть и газ, рухнула конкуренция, а экономики стран ЕС столкнулись с проблемами.

Также в своем аккаунте в X Орбан недавно написал, что в Западной Европе рушится ложь о том, что финансирование конфликта «сопряжено с финансовыми издержками».

Ранее в Совфеде спрогнозировали крах ЕС.

