В Совфеде оценили санкции США против ЕС

Сенатор Пушков: санкции США против ЕС говорят об углублении конфликта
Илья Питалев/РИА Новости

В ближайшее время «спор» между ЕС и США продолжится, а размежевание между Трампом и европейцами будет углубляться. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Санкциями против бывших еврочиновников администрация Трампа показала, что шутить не намерена. Спор между США и Европой о том, какие оценки можно размещать в соцсетях, а какие нельзя, — это, по сути, спор о ценностях. Ответ Макрона, попытавшегося защитить Бретона и выразившего мнение всей либеральной элиты ЕС, говорит о том, что этот спор продолжится, а размежевание между Трампом и европейцами будет углубляться», — отметил он.

23 декабря США запретили въезд в страну пяти европейским экс-чиновникам. Их обвинили в попытках надавить на американские технологические компании и интернет-платформы, чтобы ввести цензуру. Под американские санкции попали один авторов закона ЕС о цифровых услугах Тьерри Бретон, директор центра по противодействию цифровой ненависти Имран Ахмед, руководители немецкой организации HateAid Жозефина Баллон и Анна-Лена фон Ходенберг, а также руководитель глобального индекса дезинформации Клэр Мелфорд.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард объяснила принятие санкций тем, что Америка должна отвечать на попытки других государств цензурировать американские соцсети и интернет-ресурсы.

Еврокомиссия осудила решение США европейских активистов, попросив Белый дом разъяснить причину такого решения. Также председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал подобные меры «неприемлемыми». А президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в запугивании Европы.

Ранее в Совфеде спрогнозировали создание «евроНАТО».

