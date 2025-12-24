На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Компания юношей разбила игрушки с центральной новогодней елки в Тамбове и попала на видео

В Тамбове юноши разбили игрушки с центральной новогодней елки
В Тамбове компания молодых людей разбила игрушки с центральной новогодней елки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 21 декабря в темное время суток. Юноши сняли елочные украшения с общественной новогодней елки и разбили их — этот момент попал на видео. Сообщение о произошедшем поступило в правоохранительные органы.

Полицейские установили и задержали всех участников инцидента. Ими оказались четверо местных жителей 2004 и 2005 годов рождения. Решается вопрос о привлечении молодых людей к административной ответственности.

До этого мужчина сломал обе ноги, пытаясь достать с елки в Петербурге звезду для любимой. Теперь ему потребуется операция по восстановлению костей.

Ранее россиян предупредили о всплеске мошенничества с новогодними елками.

