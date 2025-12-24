Фон дер Ляйен раскрыла, сколько денег передали Украине без учета нового кредита

Евросоюз (ЕС) уже передал Украине €193 млрд в качестве помощи без учета нового кредита на сумму €90 млрд. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Мы уже предоставили (Украине) 193 миллиарда евро финансовой, военной и гуманитарной помощи. И мы только что согласовали еще 90 миллиардов на ближайшие два года», — написала она.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Ожидается, что эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Киев будет возвращать их только после завершения конфликта и при условии, что Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Украины.

Ранее СМИ сообщили, что кредит Киеву обойдется налогоплательщикам ЕС в €3 млрд в год.