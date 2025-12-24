В США рассекретили стенограммы разговоров Путина и Буша

Архив нацбезопасности США рассекретил стенограммы переговоров президента России Владимира Путина и экс-президента США Джорджа Буша. Информацию публикует The National Security Archive.

Речь идет о разговорах двух лидеров, состоявшихся в 2001, 2005 и 2008 годах.

Первая их встреча прошла в Словении, там между лидерами состоялся дружественный диалог, во время которого Буш назвал Россию частью западного мира.

«Путин был близким союзником Буша в 2001-м, поскольку их объединяли общие интересы в борьбе с терроризмом: Путина — в отношении Чечни, а Буша — «Аль-Каиды» (организация запрещена в России)», — отмечает источник.

В 2005 году в Вашингтоне геополитический контекст изменился: США вели войны в Ираке и Афганистане, а на Украине произошла «оранжевая революция». Несмотря на это, отношения между странами не были испорчены. Буш говорил о стратегическом партнерстве стран США с государствами СНГ. Путин же говорил о мирном характере ядерного сотрудничества России и Ирана.

В 2008 году они встретились в Сочи после знаменитой «мюнхенской речи» Путина. Российский президент заявил, что стремление Украины в НАТО создаст «долговременную зону конфликта». Буш же похвалил речь Путина в Мюнхене. Президент РФ выразил надежду на улучшение отношений с США.

Ранее Путин заявил о готовности РФ подумать о прекращении ударов на время выборов на Украине.