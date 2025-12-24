На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США рассекретили стенограммы разговоров Путина и Буша

The National Security Archive: рассекречены стенограммы разговоров Путина и Буша
true
true
true
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Архив нацбезопасности США рассекретил стенограммы переговоров президента России Владимира Путина и экс-президента США Джорджа Буша. Информацию публикует The National Security Archive.

Речь идет о разговорах двух лидеров, состоявшихся в 2001, 2005 и 2008 годах.

Первая их встреча прошла в Словении, там между лидерами состоялся дружественный диалог, во время которого Буш назвал Россию частью западного мира.

«Путин был близким союзником Буша в 2001-м, поскольку их объединяли общие интересы в борьбе с терроризмом: Путина — в отношении Чечни, а Буша — «Аль-Каиды» (организация запрещена в России)», — отмечает источник.

В 2005 году в Вашингтоне геополитический контекст изменился: США вели войны в Ираке и Афганистане, а на Украине произошла «оранжевая революция». Несмотря на это, отношения между странами не были испорчены. Буш говорил о стратегическом партнерстве стран США с государствами СНГ. Путин же говорил о мирном характере ядерного сотрудничества России и Ирана.

В 2008 году они встретились в Сочи после знаменитой «мюнхенской речи» Путина. Российский президент заявил, что стремление Украины в НАТО создаст «долговременную зону конфликта». Буш же похвалил речь Путина в Мюнхене. Президент РФ выразил надежду на улучшение отношений с США.

Ранее Путин заявил о готовности РФ подумать о прекращении ударов на время выборов на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами