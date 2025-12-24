На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России будут использовать ИИ для выявления подозрительных звонков

Операторы связи РФ смогут применять ИИ для выявления подозрительных звонков
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Второй пакет мер против кибермошенников, внесенный в Госдуму, позволит операторам связи применять искусственный интеллект для выявления подозрительных звонков. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, пишет РИА Новости.

«Подобные алгоритмы уже активно используются бизнесом для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенничеством», — отметил он.

24 декабря на заседании правительства премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что кабмин внесет в Госдуму проект об усилении борьбы с кибермошенничеством.

До этого эксперт в области кибербезопасности Вадим Белый сообщил, что в праздники люди чаще попадаются на уловки мошенников, поскольку пребывают в приподнятом настроении, интенсивнее совершают онлайн-покупки и используют соцсети. Специалист напомнил, что основная угроза исходит от сообщений, замаскированных под поздравления, скидки и розыгрыши, которые собирают логины и пароли пользователей. Основным способом обмана россиян все еще остается телефонное мошенничество.

Ранее стало известно, что мошенники используют костюмы Деда Мороза для обмана и краж.

