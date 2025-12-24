В Британии назвали обновленный мирный план успехом для Киева

Обновленный план мирного урегулирования украинского конфликта является для Киева успехом в сравнении с более ранними версиями этого проекта. Об этом пишет журналист газеты The Guardian Питер Бомонт.

«Независимо от того, примет ли Москва новый план, он означает успех для Киева в плане переработки более раннего американского проекта, который критиковали и называли списком пожеланий Кремля», — отметил он.

По словам журналиста, президент Украины Владимир Зеленский «добился ряда важнейших уступок» от США в ходе переговоров с американской стороной. В итоге Вашингтон и Киев «приблизились к совместно согласованной формуле прекращения конфликта на Украине», подчеркивает Бомонт.

При этом корреспондент отметил, что Украине все равно придется согласиться на «ряд неудобных уступок», которые включают в себя вывод части украинских войск с восточной линии фронта, а также отказ от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей альянса, которые все еще «остаются неясными».

Также неизвестно, примет ли Россия положения обновленного мирного плана, добавил Бомонт.

24 декабря 2025 года Зеленский перечислил все 20 пунктов мирного плана по Украине. По его словам, все еще остается неурегулированным вопрос территорий. Украина хочет завершения конфликта на линии соприкосновения, а Москва добивается полного выхода ВСУ с территории Донбасса. США предлагают создать на территории свободную экономическую зону.

Также не решен вопрос контроля над Запорожской АЭС. США убеждены, что управлять станцией совместно должны Украина, США и Россия в формате «33% на 33% на 33%». Украина же настаивает на том, что объект должны эксплуатировать только Киев и Вашингтон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать СМИ обновленный вариант мирного плана.

