Украинских военных обвинили в минировании прибрежных зон Херсона

Украинские военнослужащие минируют противопехотными минами прибрежные зоны Херсона, находящегося под их контролем. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, таким образом бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются противостоять российским подразделениям на правом берегу реки Днепр.

«Киевские формирования минируют, в том числе противопехотными минами, прибрежные зоны Херсона — на Карантинном острове. На этих минах <...> получают ранения мирные люди, а украинская сторона привычно пытается переложить ответственность, обвиняя российских военных», — говорится в заявлении.

Сальдо обратил внимание, что мины устанавливают исключительно на участках, подконтрольных ВСУ. Вооруженные силы РФ физически не могут достать до соответствующих территорий.

На этом фоне губернатор Херсонской области призвал жителей, находящихся в подконтрольных Киеву районах региона, соблюдать максимальную осторожность у воды и в прибрежной зоне. Также он отметил необходимость не приближаться к подозрительным предметам.

Ранее украинский беспилотник ударил по автомобилю в Херсонской области.