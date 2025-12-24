Украинских военных обвинили в минировании прибрежных зон Херсона

Украинские военнослужащие минируют противопехотными минами прибрежные зоны Херсона, находящегося под их контролем. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, таким образом бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются противостоять российским подразделениям на правом берегу реки Днепр.
«Киевские формирования минируют, в том числе противопехотными минами, прибрежные зоны Херсона — на Карантинном острове. На этих минах <...> получают ранения мирные люди, а украинская сторона привычно пытается переложить ответственность, обвиняя российских военных», — говорится в заявлении.
Сальдо обратил внимание, что мины устанавливают исключительно на участках, подконтрольных ВСУ. Вооруженные силы РФ физически не могут достать до соответствующих территорий.
На этом фоне губернатор Херсонской области призвал жителей, находящихся в подконтрольных Киеву районах региона, соблюдать максимальную осторожность у воды и в прибрежной зоне. Также он отметил необходимость не приближаться к подозрительным предметам.
Ранее украинский беспилотник ударил по автомобилю в Херсонской области.