На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинских военных обвинили в минировании прибрежных зон Херсона

Губернатор Сальдо: военнослужащие ВСУ минируют прибрежные зоны Херсона
true
true
true
close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские военнослужащие минируют противопехотными минами прибрежные зоны Херсона, находящегося под их контролем. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, таким образом бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются противостоять российским подразделениям на правом берегу реки Днепр.

«Киевские формирования минируют, в том числе противопехотными минами, прибрежные зоны Херсона — на Карантинном острове. На этих минах <...> получают ранения мирные люди, а украинская сторона привычно пытается переложить ответственность, обвиняя российских военных», — говорится в заявлении.

Сальдо обратил внимание, что мины устанавливают исключительно на участках, подконтрольных ВСУ. Вооруженные силы РФ физически не могут достать до соответствующих территорий.

На этом фоне губернатор Херсонской области призвал жителей, находящихся в подконтрольных Киеву районах региона, соблюдать максимальную осторожность у воды и в прибрежной зоне. Также он отметил необходимость не приближаться к подозрительным предметам.

Ранее украинский беспилотник ударил по автомобилю в Херсонской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами