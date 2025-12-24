Украинский сценарий смены власти не будет реализован в Белоруссии, заявил агентству БелТА глава белорусского комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель.

«Внешняя разведка и другие подразделения комитета госбезопасности работают в этом отношении», — подчеркнул Тертель.

Клава КГБ сообщил, что «подрывные центры» из числа выехавших за рубеж белорусских оппозиционеров постепенно деградируют, «наращивается противостояние между отдельными из них в связи со склоками по поводу финансирования».

По информации Тертеля, в настоящее время у западных стран возникли финансовые проблемы, в связи с чем белорусской оппозиции выделили всего лишь $30 млн, а не $200 млн, как просили оппозиционеры. В то же время глава КГБ заверил, что планы по смене власти в Белоруссии ими достигнут не будут. Так, по словам Тертеля, молодежь республики стремится к власти по указке западных кураторов, он видит в этом определенный «тренд».

«Устремление к нашей молодежи, к госаппарату, реализация плана «круглого стола» (диалога оппозиции с действующей властью при международных посредниках. – «Газета.Ru»). Заверяем вас, что эти планы не сбудутся», — заявил глава спецслужбы.

Глава белорусского КГБ также поделился информацией о взаимодействии с коллегами из спецслужб сопредельных с Белоруссией западных государств. Как отметил Тертель, Минск предоставляет данные о «прооппозиционных» структурах коллегам из иностранной разведки, в том время как они применяют меры «косметического характера».

Ранее Тертель раскрыл детали работы Протасевича на разведку.