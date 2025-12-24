Украинские дроны повредили четыре дома в Курской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Беловский район Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В селе Щеголек в результате подлой атаки повреждено четыре частных дома. Повреждено остекление и фасады. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал он.

Хинштейн уточнил, что глава района держит ситуацию на личном контроле. Владельцам пострадавших зданий окажут необходимую помощь.

24 декабря сообщалось, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в городе Грайворон в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, водитель транспортного средства получил ранения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские средства ПВО сбили шестой за день БПЛА, направлявшийся к Москве.