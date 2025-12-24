На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учительницу, пострадавшую от рук школьника в Петербурге, выписали из больницы

78.ru: в Петербурге из больницы выписали педагога, пострадавшую от рук ученика
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Петербурге учительницу, которая пострадала от рук школьника, выписали из больницы. Об этом со ссылкой на супруга женщины сообщает телеканал 78.ru.

Пострадавшую учительницу математики выписали на амбулаторное лечение. Супруг женщины подтвердил эту информацию, но отказался рассказывать о каких-либо подробностях.

Инцидент произошел в школе №191. Девятиклассник пришел в учебное учреждение с ножом и напал на учительницу математики, нанеся ей не менее трех ранений, после чего попытался свести счеты с жизнью. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице из-за плохой оценки, однако по другой версии случившееся было спровоцировано разладом в семье.

Ранее подростка, напавшего с ножом на учительницу в петербургской школе, отправили в СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами