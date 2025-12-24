Учительницу, пострадавшую от рук школьника в Петербурге, выписали из больницы

78.ru: в Петербурге из больницы выписали педагога, пострадавшую от рук ученика

В Петербурге учительницу, которая пострадала от рук школьника, выписали из больницы. Об этом со ссылкой на супруга женщины сообщает телеканал 78.ru.

Пострадавшую учительницу математики выписали на амбулаторное лечение. Супруг женщины подтвердил эту информацию, но отказался рассказывать о каких-либо подробностях.

Инцидент произошел в школе №191. Девятиклассник пришел в учебное учреждение с ножом и напал на учительницу математики, нанеся ей не менее трех ранений, после чего попытался свести счеты с жизнью. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице из-за плохой оценки, однако по другой версии случившееся было спровоцировано разладом в семье.

Ранее подростка, напавшего с ножом на учительницу в петербургской школе, отправили в СИЗО.