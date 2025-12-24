На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность еще одной организации

ГП РФ признала нежелательной деятельность голландской B4Ukraine
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность голландской международной некоммерческой организации B4Ukraine. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Деятельность B4Ukraine сосредоточена на мониторинге экспорта российской нефти и газа с целью усиления санкций и ограничения доступа к мировому рынку для нашей страны, отслеживании компаний, которые остались на российском рынке после начала СВО», — говорится в публикации.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что данная организация активно реализует программы и проекты по дискредитации руководства РФ.

До этого ГП признала нежелательной организацию Stichting Justice Initiative (признана в РФ нежелательной организацией). По данным ведомства, представители компании инициировали процессы против России в Европейском суде по делам о так называемых военных преступлениях, якобы совершаемых военнослужащими российской стороны в зоне проведения спецоперации на Украине.

Ранее Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) признали нежелательной в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами