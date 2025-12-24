Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность еще одной организации

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность голландской международной некоммерческой организации B4Ukraine. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Деятельность B4Ukraine сосредоточена на мониторинге экспорта российской нефти и газа с целью усиления санкций и ограничения доступа к мировому рынку для нашей страны, отслеживании компаний, которые остались на российском рынке после начала СВО», — говорится в публикации.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что данная организация активно реализует программы и проекты по дискредитации руководства РФ.

До этого ГП признала нежелательной организацию Stichting Justice Initiative (признана в РФ нежелательной организацией). По данным ведомства, представители компании инициировали процессы против России в Европейском суде по делам о так называемых военных преступлениях, якобы совершаемых военнослужащими российской стороны в зоне проведения спецоперации на Украине.

Ранее Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) признали нежелательной в России.