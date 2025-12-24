На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полицейский спас собаку из замерзшего озера

Fox Weather: в США полицейский спас собаку из замерзшего озера
В американском штате Нью-Джерси полицейские спасли собаку из замерзшего озера, пишет FOX Weather.

Сигнал о животном, застрявшем на льду, поступил в полицию ранним утром. На вызов прибыл патрульный Майкл Пун, для которого, как отмечают коллеги, этот день начинался как обычная смена.

Перед выходом на лед Пун надел специальный защитный ледяной костюм и закрепил страховочные веревки. На видеозаписи с места происшествия видно, как двое полицейских спешат к озеру, после чего Майкл осторожно продвигается по льду к собаке.

При приближении офицера животное запаниковало и попыталось уплыть через пролом во льду на другую сторону водоема. В ответ Пун вошел в ледяную воду, сумел быстро схватить собаку и помочь ей выбраться на поверхность. После этого коллеги вытащили полицейского обратно на берег.

Благодаря защитному снаряжению спасательная операция прошла без последствий для здоровья офицера, включая риск переохлаждения.
В полиции Тауншипа Спарта напомнили об опасности выхода на лед.

«Мы призываем жителей соблюдать осторожность рядом с замерзшими водоемами и помогать обеспечивать безопасность как людей, так и животных», — говорится в заявлении полиции.

Ранее мужчина, пытавшийся спасти соседку из горящего дома, оказался поджигателем.

