В Москве потушили пожар на складе возле Рижского рынка

МЧС: огнеборцы ликвидировали пожар на складе у Рижского рынка в Москве
МЧС России

Сотрудники экстренных служб потушили пожар на цветочном складе у Рижского рынка в Москве. Об этом сообщило столичное управление МЧС России в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что на месте происшествия работали 58 огнеборцев. Они задействовали 16 единиц техники.

«Открытое горение ликвидировано на 180 «квадратах». Пожар ликвидирован», — подчеркнули в ведомстве.

Цветочный склад возле Рижского рынка в Москве загорелся 24 декабря. В МЧС России рассказали, что огонь охватил деревянные конструкции на первом этаже здания. Информация о причинах возгорания пока не поступала.

В тот же день в Новокузнецке произошел пожар в здании магазина-склада строительных материалов. Постройка расположена на улице Вокзальной. Сотрудники экстренных служб присвоили возгоранию повышенный класс.

20 декабря пламя охватило двухэтажное административно-бытовое здание компании «Межегей уголь» в Тандинском районе Республики Тыва. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. К тушению огня привлекли 17 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники. Главное управление МЧС России по региону заявило, что никто из людей не пострадал.

Ранее на складе транспортной компании в Новосибирске произошел крупный пожар.

